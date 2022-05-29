2022/05/29 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصيب مدنيين اثنين، اليوم الأحد، باشتباكات بين القوات الأمنية وإرهابيين شرقي الموصل.وعلمت ايرث نيوز من مصدر أمني، “بإصابة مدنين اثنين بجروح إثر اشتباكات مسلحة بين القوات الامنية مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء مخمور جنوب شرق الموصل”.

ظهرت المقالة إصابة مدنيين باشتباكات بين القوات الأمنية وإرهابيين شرقي الموصل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدنيين باشتباكات بين القوات الأمنية وإرهابيين شرقي الموصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدنيين باشتباكات بين القوات الأمنية وإرهابيين شرقي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).