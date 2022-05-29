زراعة ميسان: مربو الأسماك تعرضوا لخسائر فادحة

2022/05/29 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مديرية زراعة ميسان، الأحد، أبرز تحديات الثروة السمكية في المحافظة، التي يتصدرها انخفاض منسوب المياه، فضلاً عن الصيد الجائر .

وقال معاون رئيس المهندسين في قسم الثروة السمكية في زراعة ميسان عباس سعيد طه لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الثروة السمكية في المحافظة تواجه تحديات منها انخفاض مناسيب المياه خلال السنة وما نجم عنه من توقف مشاريع الأقفاص العائمة التي سبق أن تعرضت إلى الأضرار بسبب كمية المياه الزائدة عن الحاجة مما أدى إلى تكسرها".

وأضاف طه، أن "عدم الالتزام بالصيد سبب آثاراً سلبية على موسم التكاثر إضافة إلى استخدام أساليب الصيد بالكهرباء والسموم والشباك الصغيرة".

وتابع أنه "كذلك المشاكل الروتينية لغرض تجديد إجازات الأحواض الترابية والحصول على الحصة المائية وعدم دعم مربي الاسماك بالأعلاف الخاصة بالتربية السمكية إضافة إلى عدم تجهيز المربين بالمحروقات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك والخسارة الفادحة التي يتعرض لها مربو الأسماك".

وأشار طه إلى "عدم توفير الامكانيات اللازمة لمفقسي الميمونة والمشرح، لإنتاج الاصبعيات، علماً أنها تطلق بأحجام (السابحات) والتي لا يمكن السيطرة عليها، كونها تساهم مساهمة فاعلة لتوريد الأهوار بالاسماك وعدم تسليم مربي الأسماك الحصص الكافية من هذه الاصبعيات".

ونوه بأن "أهم الحلول هو تفعيل دور الشرطة النهرية بخصوص منع الصيد الجائر وإحالة المخالفين إلى القضاء، أما بالنسبة للاكتفاء الذاتي، فهو بدعم المربي بالقروض وتشغيل الأحواض المتوقفة لغرض الاكتفاء الذاتي وتجهيز السوق المحلية".

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