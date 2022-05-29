بريطانيا تشكو ازمة التضخم

2022/05/29 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ان ارتفاع التضخم في البلاد تسبب بأزمة حادة للبريطانيين مشددًا على أن بنك انكلترا يجب أن يتخذ “إجراءً حاسمًا” لإعادة السيطرة على الأسعار.ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، عن سوناك قوله امام مجلس العموم إن “لتضخم المرتفع الذي نشهده الآن يسبب ضائقة […]

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