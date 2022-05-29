انهيار العملة مقابل الدولار الأميركي

2022/05/29 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل انهيار العملة يهدد استقرار الشعوب العربية؟

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