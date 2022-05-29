2022/05/29 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يثير الجدل بتصريح صادم ويدعو رجال الدين إلى مناظرته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TNbtxdAloH0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يثير الجدل بتصريح صادم ويدعو رجال الدين إلى مناظرته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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