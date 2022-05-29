2022/05/29 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن المشاكل البيئية تحدٍ عالمي ومواجهتها، باتت ضرورة بالغة الأهمية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “المشاكل البيئية تحدٍ عالمي ومواجهتها بالأُطر الستراتيجية جماعياً، باتت ضرورة بالغة الأهمية”.وأضاف، أن “التأثير المتعاظم للتغيّرات المناخيّة يدعو دول المنطقة للعمل المشترك وفق […]

ظهرت المقالة الخارجية: المشاكل البيئية تحدٍ عالمي..



مواجهتها باتت ضرورة بالغة الأهمية أولاً على ايرث نيوز.

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