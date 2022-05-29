كربلاء.. انتهاء الحملة الجوية لمكافحة الدوباس

2022/05/29 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم مكافحة مساحة ٣٠٥٠٠ دونم من بساتين النخيل المصابة.

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