2022/05/29 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد النائب السابق فاضل الفتلاوي اليوم الأحد، أن شوارع النجف، ليست بالشكل المطلوب، الذي يليق بهكذا محافظة تستقبل ملايين الزائرين سنوياً، خصوصاً الأجانب منهم.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “محافظة النجف لها مكانتها الدينية والسياسية، بالتالي يجب أن تخصص لها مبالغ خاصة، يمكن من خلالها تمكين قطاع الخدمات داخل المحافظة”.[…]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| برلماني سابق: النجف تستقبل 50 مليون زائر سنوياً وواقعها خجول! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لإيرث نيوز| برلماني سابق: النجف تستقبل 50 مليون زائر سنوياً وواقعها خجول!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لإيرث نيوز| برلماني سابق: النجف تستقبل 50 مليون زائر سنوياً وواقعها خجول!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).