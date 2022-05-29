2022/05/29 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pf-VR64NS68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | مصطفى من ذي قار: يجب ان يلغى الدور الثالث نهائيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | مصطفى من ذي قار: يجب ان يلغى الدور الثالث نهائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).