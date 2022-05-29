شاهد.. زيلينسكي يتفقد الجبهات الأمامية في شمالي شرق أوكرانيا

2022/05/29 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار "مواقع الخطوط الأمامية" للجيش الأوكراني، والتقى بجنود خلال رحلة إلى منطقة خاركيف.

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