نفط البصرة يلحق الهزيمة الاولى بالصقور تحت قيادة قحطان جثير

2022/05/29 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق نفط البصرة، في الحاق الهزيمة الاولى بفريق القوة الجوية تحت قيادة المدرب قحطان جثير، بتغلبه عليه بهدف نظيف.والتقى الفريقان على ملعب الفيحاء في البصرة لحساب مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب حسام مالك في الدقيقة 16 من عمر المباراة.وبهذه الخسارة توقف رصيد الصقور […]

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