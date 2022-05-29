ارتفاع مناسيب المياه في سد حمرين لأكثر من 91م فوق مستوى البحر

2022/05/29 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسوب مياه الخزن ارتفع ووصل الى 91.20 م فوق مستوى سطح البحر.

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