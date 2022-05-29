2022/05/29 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات إسرائيلية تعتدي بوحشية على سيدات فلسطينيات في القدس (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/29 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات إسرائيلية تعتدي بوحشية على سيدات فلسطينيات في القدس (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات إسرائيلية تعتدي بوحشية على سيدات فلسطينيات في القدس (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).