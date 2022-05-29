مصر توفّر 130 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار

2022/05/29 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن مصر وفرت 130 مليار جنيه كاحتياطي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات صحفية، أن "الاكتفاء الذاتي من القمح واللحوم والدواجن يكفي من 4 إلى 6 أشهر، لذلك تم توفير السلع من المخزون، المواطن لم يشعر بأي نقص في أي سلعة، حتى هذه اللحظة، أما زيادة الأسعار كانت بسبب تكاليف الإنتاج، ولن نحمل الزيادة الحقيقة ع المواطن".

من جانب آخر، أكد مدبولي خلال كلمته على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات الحالية".

وتابع أن مصر "اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية والاقتصاد".

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