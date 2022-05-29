العراق يحشّد (إقليمياً) لمواجهة التغير المناخي

2022/05/29 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الأحد، أن المشاكل البيئية تحدٍ عالمي ومواجهتها بالأُطر الستراتيجية جماعياً، باتت ضرورة بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية العراقية تؤسس لتعاون إقليمي لمواجهة التغير المناخي.

وقال الصحاف، إن "التأثير المتعاظم للتغيّرات المناخيّة يدعو دول المنطقة للعمل المشترك وفق خطط تكاملية لاحتواء بؤر العواصف الغباريّة"، مؤكداً أن "المشاكل البيئية تحدٍ عالمي ومواجهتها بالأُطر الستراتيجية جماعياً، باتت ضرورة بالغة الأهمية".

وأضاف الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الاجتماع بين نائب الرئيس الايراني ووزير الخارجية فؤاد حسين يؤسس لجهد تكاملي على مستوى المنطقة ويضع الخطوات في مسار الشراكة لوعي المخاطر البيئية".

وأشار إلى أن "الوفد الزائر يهدف الى التنسيق والتعاون مع حكومة العراق لاحتواء بؤر العواصف الترابية"، مبينا أن "الدبلوماسية العراقية تعمل برؤية تكاملية تؤسس لتعاون إقليمي لمواجهة تحديات التغير المناخي".

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