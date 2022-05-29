الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة لمرض

2022/05/29 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة بمرض "جدري القردة".

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