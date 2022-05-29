2022/05/29 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y6njV7utmOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبر: قائد الشرطة ينفذ أوامر "سياسية" ويرفض الانصياع للقيادات العسكرية والامنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجبر: قائد الشرطة ينفذ أوامر "سياسية" ويرفض الانصياع للقيادات العسكرية والامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).