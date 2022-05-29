2022/05/29 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EsHGCHSFDGI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى مهرجان التراث الاول كرنفال ثقافي يحاكي عمق الارث الموصلي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى مهرجان التراث الاول كرنفال ثقافي يحاكي عمق الارث الموصلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).