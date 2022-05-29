2022/05/29 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LRQSNZMKHUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | النقل: تخصيص ملياري دولار في موازنة 2022 لمشروع القطار المعلق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | النقل: تخصيص ملياري دولار في موازنة 2022 لمشروع القطار المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).