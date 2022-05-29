النفط تؤكد الزام الشركات بمضمون وبنود وثيقة الشراء القياسية

2022/05/29 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، الزام الشركات بمضمون وبنود وثيقة الشراء القياسية. وأشار وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب خلال مراسيم التوقيع، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إلى "حرص الوزارة على تنظيم العمل في القطاع النفطي وإيجاد أفضل صيغ وآليات التعاون بين الشركات الوطنية و الشركات العالمية، وبما يحقق الاهداف المشتركة في تسريع وتنفيذ خطط الوزارة في تطوير الحقول النفطية وإدامة وزيادة الإنتاج". وأضاف حطاب، أن "هذه الوثيقة تهدف الى توحيد وتنظيم عمليات الشراء لجميع الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص، وفق آليات وبنود تم اعدادها والاتفاق عليها بالتعاون مع الشركات الاجنبية والوطنية، ومن خلال اللجان التخصصية والدوائرالمعنية". ونوه بـ"استحصال موافقة اللجنة الوزارية للطاقة وهيئة الرأي في الوزارة باعتماد هذه الوثيقة"، مضيفاً أنه "سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بتقييم هذه التجربة بعد عام، من أجل الأفضل الذي نبحث عنه". من جانبه وصف رئيس شركة BP في العراق زيد الياسري وممثل شركات جولات التراخيص العالمية، بحسب البيان، أن "التوقيع على هذه الوثيقة خطوة إيجابية لتحسين آليات العمل، وقد تم الإعداد لهذه الوثيقة بين اللجنة الوزارية والشركات العالمية المتعاقدة ضمن عقود جولات التراخيص، بالاستفادة من تجارب السنوات الماضية، والتي نهدف معاً الى إيجاد أفضل الوسائل والآليات للتعاقدات وعمليات الشراء وبما يسهم بالاسراع بتنفيذ خطط التطوير للحقول النفطية".بدوره أشاد مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في شركة النفط الوطنية علي معارج بـ"الوثيقة التي تنظم عمليات الشراء، وتلتزم بموجبها الشركات العالمية والوطنية، وعدها خطة استباقية نحو تطوير آليات التعاون مع الشركات العالمية، "مشيداً بدور اللجان المعنية في الإعداد لهذه الوثيقة".

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