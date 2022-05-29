تركيا تتوغل بالعمق العراقي وسط صمت حكومة الكاظمي وإخضاع سلطات اربيل

2022/05/29 | 21:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الخبير الأمني كاظم الحاج، اليوم السبت، إن الصمت الحكومي دفع النظام التركي للاستمرار بعمليات العسكرية داخل العراق، مشيراً إلى إن تركيا تسعى للسيطرة على كركوك ونينوى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحاج لوكالة / المعلومة /، إن “الصمت الحكومي وخصوصا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدم وجود […]

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