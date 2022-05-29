بيتنا القديم .. من قصاصات .. أمان صقر - أمان صقر

2022/05/29 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر بيتنا القديمفي بيتنا القديمبرغم برودة الأحزان..



لمس قلبي دفا الجدرانبأنفاس الأحبة زمان وانا في غفلة من أمري ..ظبطت قلبي متلبس بعشق كبير لبيتنا ..



سطوحه ..



وبلاط عششه..



وللجدرانومش حتصدّقوا لو قلت : وانا باتحسس الشبابيك..



بِكْيتْ إيديا بشوق وأنا باحضن تفاصيلهاواعد بلاطه ف ممراتهوأدوّر علي أمى..



ومَسْك ......





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