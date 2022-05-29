غادروا وهاجروا -اسمها محمد 45- - لمى محمد

2022/05/29 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد غادروا وهاجروا..ثمأنتم مسؤولونعن براكينناعن أعاصيرناعن طعننا لظهور بعضنا..عن إتجارنا بالأحلام..



بالذكريات وبالقضية! أنتم يا من رميناكم سبب خراب هذي البلدانسبب كون المسؤولين فاسدينوالشرفاء منبوذينفي بلاد الشرق الحزين نجاحكم من فضلناإخفاقكم من ذاتكم..فتوبوا إلى اللهنحن نتخم وأنتم عن جوع أطفال هنا ملامون!ارجعوا إلى بلدان ......





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