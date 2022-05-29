التصحر الأخطر - عبدالحميد برتو

2022/05/29 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو بادرت الشاعرة والكاتبة العراقية المغتربة ناديا جمال الحيدري الى نشر مقطع لمقابلة متلفزة مع مدير البستنة والغابات العراقي على جدار صفحتها في وسائل التواصل الإجتماعي.



جاء فيه: "المذيعة: التصحر يزحف الى أرض العراق والجفاف قادم لا محالة.مدير دائرة الغابات واالبستنة: علينا أن نكون إيجابيين ودائماً نفكر بايجابية.المذيعة: هل لك أن تشرح لنا كيف نكون إيجابيين ونهر الفرات سيجف.



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