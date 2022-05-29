الإمارات تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ

2022/05/29 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكشف وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفاصيل أخرى بشأن هويات المرضى، أو ظروف الإصابة، بيد أنها قالت إن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19".

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