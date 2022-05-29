وطني الصالات يستعد لغرب آسيا من أرض الحدث في الكويت

2022/05/29 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ المُنتخبُ الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم، أُولى وحداته التدريبيّة فور وصوله إلى دولةِ الكويت تحضيراً لبطولةِ غرب آسيا.وقالَ المُدير الإداري للمنتخبِ الوطنيّ، علي عيسى في بيان إن “منتخبَ الصالات خاضَ أُولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الكويتية، اليوم، بهمةٍ عاليةٍ واندفاعٍ كبير”.وأوضحَ إن “الوحدات التدريبيّة ستكون يوميةً كي يصل اللاعبون إلى الجاهزيّةِ […]

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