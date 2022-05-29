تاريخ الحفريات الآثارية في القدس - محمود الصباغ

2022/05/29 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ"الرغبات هي، فعلاً، ذكريات" (Calvino 1974: 8)بدأ البحث الأثري في القدس قبل نحو أكثر من 150 عاماً كعملية خفيّة غير شرعية وغير معلنة، بل ومريبة، لاسيما من وجهة نظر الوجهاء المحليين ورجال الدين التقليديين المختلفين من جميع المذاهب في البلاد، على الرغم من أن عملية البحث هذه مرت بلحظات كانت فيها علنية ومكشوفة، وعلى الرغم من متابعتها بحماس لافت للنظر، مما جعل من القدس المدينة ......





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