2022/05/29 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاحد، ان معلوماتنا الاستخبارية قادت لقتل 15 ارهابي خطير بضربات جوية في ديالى خلال 2022.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهود المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي ضمن قواطع انتشاره في ديالى حققت نتائج ايجابية في كشف اهم واخطر اوكار تنظيم داعش الارهابي وتزويد القوة الجوية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: معلوماتنا قادة لقتل 15 ارهابيا خطيرا بضربات جوية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: معلوماتنا قادة لقتل 15 ارهابيا خطيرا بضربات جوية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).