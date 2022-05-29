2022/05/29 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سام محمود تستعرض وكالة “إيرث نيوز” في أول تقاريرها الاحصائية مجموع موازنات العراق خلال العشر سنوات الماضية، مقارنة بثلاث دول اقليمية اختيرت كنماذج وهي مصر والاردن والامارات، مسلطة الضوء على الفروق بالموازنات والمجموع الكلي، مقارنة بما تحقق في العراق وتلك البلدان في ذات الفترة.ووفقا لإحصاء، الذي بدأ من موازنة عام 2012 في […]

ظهرت المقالة العراق اسوأ بأعلى موازنة..



“ايرث نيوز” ترصد موازنات 4 دول خلال 10 سنوات (إحصاء وانفوغراف) أولاً على ايرث نيوز.

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