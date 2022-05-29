356 مليار دينار لمشاريع الماء في كوردستان

2022/05/29 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وافق رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، على تخصيص مبلغ 356 مليار دينار لمشاريع الماء بجميع المحافظات والادارات المستقلة في الإقليم.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في الحكومة إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص وصرف مبلغ 356 مليارا و674 مليونا و144 الف دينار نقدا وبمراحل للميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة بهدف تنفيذ مشاريعها لعام 2022".

وأوضح البيان أن "المشاريع تتضمن اصلاح خطوط نقل الماء الصالح للشرب في (اربيل والسليمانية ودهوك وكليجة وسوران وضواحي السليمانية وضواحي كرميان وكويسنجق وزائرين وضواحي دهوك وزاخو وعقرة)، وكذلك الاصلاح في خزانات مشاريع الماء والمجاري في اربيل ودوائر ماء سوران والسليمانية وضواحي السليمانية وحلبجة وضواحي كرميان وكويسنجق ورابرين ودهوك وضواحي دهوك وزاخو وعقرة)."

كما تضمنت المشاريع "تصميم ووضع نظام سكادا المتطور والبدء بمشاريع ستراتيجية محطة التصفية لماء (أربيل وسوران وضواحي اربيل والسليمانية وضواحي السليمانية وضواحي كرميان وكويسنجق ورابرين ودهوك وضواحي دهوك وكلار وزاخو)."

وتضمنت المشاريع كذلك توفير المستلزمات لاصلاح المشاريع لكل من (ماءً ومجاري اربيل وضواحي اربيل وسوران وضواحي السليمانية وكويسنجق ورابرين وضواحي دهوك وكلار وعقرة).

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