المستشار المالي: الاخفاق في اقرار قانون الغذاء يعني التقشف

2022/05/29 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

توقع مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما حذر من حالة التقشف في حال عدم إقرار مقترح القانون.وقال صالح في تصريح للقناة الرسمية، إن "مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جدا في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين اضافة الى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة"، متوقعا "تمرير مقترح القانون".وحذر صالح من "حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعتبر ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون"، لافتا الى أن "مقترح القانون هذا هو حزمة انفاق انقاذية لتقليل اي مخاطر محتملة".وتابع صالح أن "اسعار الوقود والغاز والسكر والحبوب ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضي"، مشددا على ضرورة "توفير مفردات البطاقة التموينية بسبب ارتفاع نسبة الفقر".وبشأن الورقة البيضاء، ذكر صالح أن "هذه الورقة شبه معطلة في هكذا ظرف بعد زيادة الدعم المالي"، موضحا أن "هذه الورقة هي اصلاحية طويلة الاجل وممكن تعديلها لكون الاقتصاد العراقي بحاجة لها".

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