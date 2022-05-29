"شراكة صناعية" بين الإمارات ومصر والأردن باستثمارات 10 مليارات دولار

2022/05/29 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، التوقيع على اتفاق شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات ومصر والأردن.

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