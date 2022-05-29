2022/05/29 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الرطبة. وذكر رسول في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).