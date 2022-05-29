قتلى في انهيار مبنى ببغداد يفتح ملف

2022/05/29 | 22:03 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرون على الأقل بينهم عمال أجانب، إثر انهيار مبنى صباح الأحد، الـ 29 من مايو (أيار)، يضم مطعماً في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن المبنى المكون من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرب للغاز داخل مطعم "ليلى"، الذي يبدو أنه كان خالياً من الزبائن في مثل هذا الوقت من اليوم بمنطقة الجادرية الواقعة وسط بغداد.

وأطلقت فرق الدفاع المدني عملية إنقاذ إثر انهيار المبنى الذي بقي عدد من الذين كانوا في داخله محاصرين لساعات تحت الركام.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "أربعة أشخاص قتلوا وجرح ثمانية بينهم عمال من بنغلاديش" جراء الحادثة.

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وأكد مصدر طبي تسلم أحد المستشفيات جثث أربعة أشخاص ومعالجة الجرحى.

وتسبب الانفجار في انهيار المبنى بالكامل، مما أدى إلى إغلاق منافذ خروج العاملين من قبو المبنى الذي يستخدم كمطبخ، وفقاً لمصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الانهيار الكامل الذي تعرض له المبنى.

ويفتقر معظم المباني في بغداد البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى إجراءات السلامة مما يسبب وقوع حوادث وسقوط ضحايا، بينما تشهد مراكز تجارية رئيسة في بغداد حرائق تؤدي أحياناً إلى إصابات وخسائر مادية كبيرة.

والعام الماضي قتل نحو 150 شخصاً في حريقين طالا مستشفيين أحدهما في الجنوب والآخر قرب العاصمة، فاقمه نقص إجراءات السلامة الضرورية.

ويشهد العراق منذ أكثر من 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أثرت في بناه التحتية التي تفتقر إلى الصيانة، بينما يعاني العراقيون نقصاً في الخدمات الأساس مثل الكهرباء والمياه في ظل أزمة فاقمها الفساد وسوء الإدارة اللذان انتفض الآلاف ضدهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

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