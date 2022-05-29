وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الإيراني ملف المياه.. زيارات واجتماعات مرتقبة

2022/05/29 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة ونائب رئيس الجُمهوريَّة الإيرانيّ يبحثان التغييرات المناخيَّة في المنطقة بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد المُوافق 2022/5/29، التغيرات المناخيَّة والتحديات البيئيَّة التي تواجه العراق وإيران.جاء ذلك خلال استقبال معاليه نائب رئيس الجُمهوريَّة الإيرانيّ رئيس منظمة حمايَّة البيئة السيّد علي سلاجقة والوفد المرافق له، في مقر وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، وبحضور وزير الزراعة […]

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