البرهان يعلن رفع حالة الطوارئ في السودان

2022/05/29 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس السبادة الإنتقالي، عبدالفتاح البرهان، الأحد، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، بعد توصية من مجلس الأمن والدفاع السودانية، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة".

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