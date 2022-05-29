القضاء الأعلى يصدر حكما بحق النائبة عالية نصيف

2022/05/29 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، قرارا بالحكم بحق النائبة عاليه نصيف.

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