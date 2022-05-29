السودان.. رئيس مجلس السيادة يرفع حالة الطوارىء لتهيئة الأجواء للحوار

2022/05/29 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، قرارًا برفع حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لحل الأزمة السياسية القائمة.

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