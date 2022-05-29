القضاء يصدر حكما بحق النائبة عالية نصيف

2022/05/29 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، قرارا بالحكم بحق النائبة عالية نصيف بإلزامها بتعويض المستشار القانوني جمال الاسدي بمبلغ مالي عن “قيمة الضرر الأدبي لثبوت قيامها بالاعتداء اللفظي”.وأظهرت وثائق حصلت ايرث نيوز، على نسخة منها، “إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا بالحكم بحق المدعى عليها النائبة عالية نصيف جاسم بإلزامها بتعويض المدعي […]

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