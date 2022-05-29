العامري يطلع سفير روسيا جهود إنهاء الانسداد السياسي

2022/05/29 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / وبحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، مع سفير روسيا في العراق مجمل التطورات في المنطقة والعالم وآخر المستجدات داخل المشهد العراقي.وذكر مكتب العامري في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “الأخير استقبلالسفير الروسي لدى العراق لبروس كوتراشيف اليوم الأحد في مكتبه بالعاصمة بغداد، وبحث معه مجمل التطورات في المنطقة والعالم […]

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