2022/05/29 | 22:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kDwLCASUYQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصريا لـ"نفس عميق" .. مالك مطعم "ليلى" يروي تفاصيل الانفجار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصريا لـ"نفس عميق" .. مالك مطعم "ليلى" يروي تفاصيل الانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).