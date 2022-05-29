2022/05/29 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، أكدت نقابة العمال اليوم الأحد، وجود انتهاكات تطال النساء والأطفال في العمل، فيما أكدت ضعف الرقابة الحكومية على مؤسسات القطاع الخاص.وقال نقيب العمال ستار دنبوس في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “عمل النساء وضع له قوانين في قانون العمل – رقم 37 لسنة 2015 ، حيث وضعت الحدود للعمل بغية مساعدتهن في […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| نقابة العمال تتحدث عن انتهاكات تطال النساء والأطفال..



ما قصة فتاة الـ 14 ساعة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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