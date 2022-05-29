على هامش بعض الأحداث : شيرين و لينين و أشياء أخرى - احمد المغربي

2022/05/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي كانت لي رغبة شديدة في التعليق العاجل على بعض الأحداث غير أن الوقت لم يُسعفني و مع أنه قد يبدوا كما لو أنه لا جدوى من نشر ملاحظتي الموجزة الآن إلا أنني أرى غير ذلك كما أنني أرغب الاستفادة من هذه الفرصة لأبوح للقراء بأنني "قد" أنشر هكذا مقالات موجزة(على هامش بعض الأحداث) بشكل دوري (شهري – أو أسبوعي بالإضافة للمقالات الاخرى) غير منتظم و سنتطرق في هذا المقال ل:• اغتيال البطلة الشهيدة شيرين و الجوا ......





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