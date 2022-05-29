الاتحاد الأوروبي يدرس تداعيات فرض عقوبات على النفط الروسي

2022/05/29 | 22:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يدرس ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيفية إزالة العقبات أمام فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام.ووفق ما أفادته مصادر أوروبية، فإن الحل الذي يجري بحثه الأحد في بروكسل يرتكز إلى استثناء خط أنابيب دروجبا من الحظر النفطي لتكون العقوبات مفروضة فقط على […]

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