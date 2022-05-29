2022/05/29 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية شملت منصبًا جديدًا لوزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تعيينات جديدة بموجب أوامر ملكية بينها منصب جديد للجبير) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تعيينات جديدة بموجب أوامر ملكية بينها منصب جديد للجبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).