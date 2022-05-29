2022/05/29 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التخطيط: الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:04

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