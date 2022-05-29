2022/05/29 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة مُحذراً مدراء الدوائر من غلق هواتفهم..



محافظ الأنبار يصدر “حزمة” قرارات أولاً على ايرث نيوز.

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