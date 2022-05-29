شاهد بالفيديو.. التصحر والجفاف عدو مشترك من نوع جديد يضع دولاً عدة على حافة الهاوية | الشرقية نيوز

2022/05/29 | 23:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: klV8jYNzUME

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