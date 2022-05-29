أكثر من 120 قتيلا ومفقودا جراء أمطار غزيرة في البرازيل

2022/05/29 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، منذ الثلاثاء، على منطقة ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الواقعة في شمال شرق البرازيل إلى 56 قتيلا على الأقل، بينما يحاول عناصر الانقاذ العثور على أكثر من 56 مفقودا، وفق آخر تحديث صادر عن السلطات الرسمية، الأحد.

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