مباحثات عراقية إيرانية لمواجهة العواصف الترابية والجفاف وملف السيول لا يزال مغلقاً

2022/05/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ جرت‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬اجتماعات‭ ‬عراقية‭ ‬إيرانية‭ ‬بشءأن‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التصحر‭ ‬والجفاف‭ ‬والعواصف‭ ‬الترابية‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬استقبل‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مبعوثا‭ ‬رئاسيا‭ ‬إيرانيا‭ ‬هو‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية،و‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬البيئة‭ ‬‮«‬علي‭ ‬سلاجقة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬حاليا‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭.‬وجرى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬معالجة‭ ‬الجفاف‭ ‬واحتواء‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬وتداعياتها‭.‬ […]

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